Доба в АТО: Бойовики 28 порушили перемир'я, чотири українські воїни загинули, двоє отримали поранення та бойові травми

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КИЇВ. 9 грудня. УНН. Ситуація у районі проведення АТО ускладнилася. Російсько-окупаційні війська цілеспрямовано і прицільно продовжують вести вогонь по позиціях Збройних Сил України та все частіше застосовують міномети різних калібрів, заборонені Мінськими домовленостями. Ворог не зменшує інтенсивності обстрілів й у вечірній час. Активізував противник і застосування безпілотників. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-центр штабу АТО.

На Луганському напрямку ще за світлої пори доби окупанти із усього наявного піхотного озброєння та 120-мм мінометів вели вогонь по наших позиціях поблизу Травневого. Тут вони випустили понад півсотні мін. Із настанням сутінок ворожий вогонь перемістився трохи північніше, у район КПВВ "Золоте". Його планують відкрити сьогодні, 9 грудня, допоки триватиме ремонт пішохідного мосту у Станиці Луганській. Зокрема, бойовики з 82-мм мінометів та гранатометів обстрілювали підступи до Катеринівки, Новоолександрівки і Кримського, а зі стрілецької зброї і гранатометів – оборонні укріплення біля Золотого. Також з піхотного озброєння російські найманці турбували наших оборонців неподалік Луганського і Зайцевого.

На Донецькому напрямку пік ворожої вогневої активності прийшовся на першу половину доби. Зокрема, окупанти активно вели обстріли з мінометів та усього спектру піхотного озброєння у районі Водяного на Приазов’ї та у передмісті Авдіївки. Поблизу Кам’янки наші позиції активно обстрілював ворожий снайпер. Із настанням ночі під вогонь із мінометів, гранатометів та стрілецької зброї потрапили оборонці шахти Бутівка.

Окрім того, у районі Водяного, Авдіївки, Травневого, Сіверська та Станиці Луганської зафіксовано проліт ворожих БПЛА, заборонених Мінськими домовленостями.

Загалом, за минулу добу, зафіксовано 28 порушень режиму припинення вогню з боку окупантів. У випадках, коли ворожі обстріли становили безпосередню загрозу життю і здоров’ю наших воїнів, підрозділи сил АТО відповідали противнику шквальним вогнем із гранатометів, кулеметів і стрілецької зброї.

На жаль, не обійшлося без втрат з нашого боку. Внаслідок ворожих обстрілів загинуло чотири військовослужбовці Збройних Сил України, одного поранено, ще один отримав бойову травму.

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