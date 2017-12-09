Доба в АТО: Бойовики 28 порушили перемир'я, чотири українські воїни загинули, двоє отримали поранення та бойові травми

КИЇВ. 9 грудня. УНН. Ситуація у районі проведення АТО ускладнилася. Російсько-окупаційні війська цілеспрямовано і прицільно продовжують вести вогонь по позиціях Збройних Сил України та все частіше застосовують міномети різних калібрів, заборонені Мінськими домовленостями. Ворог не зменшує інтенсивності обстрілів й у вечірній час. Активізував противник і застосування безпілотників. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-центр штабу АТО.