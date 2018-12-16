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Сутки прошла без потерь - штаб ООС

Киев • УНН

 • 6346 просмотра

КИЕВ. 16 декабря. УНН. В течение текущих суток российские оккупационные войска 5 раз нарушили режим прекращения огня. Потерь среди украинских бойцов с начала суток не было. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр Операции объединенных сил.

Сутки прошла без потерь - штаб ООС

Зафиксирован один случай применения вооружения, запрещенного минскими соглашениями.

"В частности, враг совершил обстрелы из миномета калибра 82 мм позиций Объединенных сил в районе населенного пункта Водяное на мариупольском направлении.

Опорные пункты наших войск были обстреляны из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия в районе населенного пункта Крымское на луганском направлении, в районе населенных пунктов Пески, Авдеевка - на донецком направлении", - говорится в сообщении.

Также зафиксировано обстрел российскими оккупантами из стрелкового оружия населенного пункта Чермалык на мариупольском направлении, в результате которого одно гражданское лицо получили ранения.

В сообщении добавляется, что ситуация в районе проведения ООС остается под контролем украинских военных.

Напомним, за предыдущие сутки один украинский защитник погиб от пули вражеского снайпера, и один военный получил ранения.

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