Сутки прошла без потерь - штаб ООС
Киев • УНН
КИЕВ. 16 декабря. УНН. В течение текущих суток российские оккупационные войска 5 раз нарушили режим прекращения огня. Потерь среди украинских бойцов с начала суток не было. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр Операции объединенных сил.
Зафиксирован один случай применения вооружения, запрещенного минскими соглашениями.
"В частности, враг совершил обстрелы из миномета калибра 82 мм позиций Объединенных сил в районе населенного пункта Водяное на мариупольском направлении.
Опорные пункты наших войск были обстреляны из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия в районе населенного пункта Крымское на луганском направлении, в районе населенных пунктов Пески, Авдеевка - на донецком направлении", - говорится в сообщении.
Также зафиксировано обстрел российскими оккупантами из стрелкового оружия населенного пункта Чермалык на мариупольском направлении, в результате которого одно гражданское лицо получили ранения.
В сообщении добавляется, что ситуация в районе проведения ООС остается под контролем украинских военных.
Напомним, за предыдущие сутки один украинский защитник погиб от пули вражеского снайпера, и один военный получил ранения.