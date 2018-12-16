Доба минула без втрат – штаб ООС
Київ • УНН
КИЇВ. 16 грудня. УНН. Упродовж поточної доби російські окупаційні війська 5 разів порушили режим припинення вогню. Втрат серед українських бійців з початку доби не було. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-центр Операції об’єднаних сил.
Зафіксовано один випадок застосування озброєння, забороненого Мінськими угодами.
“Зокрема, ворог здійснив обстріли з міномету калібру 82 мм позицій Об’єднаних сил в районі населеного пункту Водяне на маріупольському напрямку.
Опорні пункти наших військ були обстріляні з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї в районі населеного пункту Кримське на Луганському напрямку, в районі населених пунктів Піски, Авдіївка — на донецькому напрямку”, — йдеться у повідомленні.
Також зафіксовано обстріл російськими окупантами зі стрілецької зброї населеного пункту Чермалик на Маріупольському напрямку, внаслідок якого одна цивільна особа отримала поранення.
У повідомленні додається, що ситуація в районі проведення ООС залишається під контролем українських військових.
Нагадаємо, за попередню добу один український захисник загинув від кулі ворожого снайпера, та один військовий отримав поранення.