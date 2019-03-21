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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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К "евробляхерам" применят штрафные санкции

Киев • УНН

 • 10706 просмотра

КИЕВ. 21 марта. УНН. После 23 мая к владельцам машин с еврономерами будут применяться штрафные санкции. Об этом сообщает пресс-служба ГФС Закарпатской области, передает УНН.

К "евробляхерам" применят штрафные санкции

"Начиная с 24 мая 2019 вступают в действие нормы об усилении административной ответственности за нарушение требований законодательства при перемещении транспортных средств в таможенных режимах временного ввоза и транзита. У владельцев автомобилей на иностранном регистрации есть возможность при оформлении транспортных средств воспользоваться условиями переходного периода, который продлится до 23 мая 2019 включительно", - говорится в сообщении.

В ГФС отметили, что ответственность водителей о превышении сроков транзита авто на иностранной регистрации предусмотрена новыми нормами таможенного кодекса, в частности, статьей 469 (Неправомерные операции с товарами, таможенное оформление которых не завершено, или с товарами, находящимися на временном хранении под таможенным контролем) таможенного кодекса Украины.

Также сообщается, что на внутренних таможенных постах Закарпатской таможни ГФС специалисты ведомства предоставляют консультации по вопросам таможенного оформления автомобилей.

Граждане могут получить консультации по следующим адресам: таможенный пост "Хуст", г. Хуст, ул. Сливовая 34; таможенный пост "Виноградов-грузовой", г. Виноградов, ул. Северная, 25; таможенный пост "Ужгород-центральный", с. Великие Лазы, ул. Восточная, 3; таможенный пост "Мукачево", г. Мукачево, ул. Береговская объездная, 12. Телефон дежурного: (3131) 4-99-00.

Ранее УНН сообщал, что за растаможку "евроблях" уплатили более 4,1 млрд грн.

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