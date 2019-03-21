До "євроблехерів" застосують штрафні санкції
Київ • УНН
КИЇВ. 21 березня. УНН. Після 23 травня до власників машин з єврономерами будуть застосовуватися штрафні санкції. Про це повідомляє прес-служба ДФС Закарпатської області, передає УНН.
"Починаючи з 24 травня 2019 року вступають в дію норми щодо посилення адміністративної відповідальності за порушення вимог законодавства при переміщенні транспортних засобів в митних режимах тимчасового ввезення і транзиту. У власників автомобілів на іноземній реєстрації є можливість при оформленні транспортних засобів скористатися умовами перехідного періоду, який триватиме до 23 травня 2019 року включно", - йдеться у повідомленні.
У ДФС зазначили, що відповідальність водіїв щодо перевищення термінів транзиту авто на іноземній реєстрації передбачена новими нормами митного кодексу, зокрема, статтею 469 (Неправомірні операції з товарами, митне оформлення яких не закінчено, або з товарами, що перебувають на тимчасовому зберіганні під митним контролем) Митного кодексу України.
Також повідомляється, що на внутрішніх митних постах Закарпатської митниці ДФС фахівці відомства надають консультації з питань митного оформлення автомобілів.
Громадяни можуть отримати консультації за такими адресами: митний пост "Хуст", м. Хуст, вул. Сливова 34; митний пост "Виноградів-вантажний", м. Виноградів, вул. Північна, 25; митний пост "Ужгород-центральний", с. Великі Лази, вул. Східна, 3; митний пост "Мукачево", м. Мукачево, вул. Берегівська об’їзна, 12. Телефон чергового: (3131) 4-99-00.
Раніше УНН повідомляв, що за розмитнення "євроблях" сплатили понад 4,1 млрд грн.