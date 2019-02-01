За розмитнення "євроблях" сплатили понад 4,1 млрд грн

"За митне оформлення автомобілів з іноземною реєстрацією громадяни вже сплатили понад 4,1 млрд гривень. Кількість оформлених з 25 листопада 2018 року по 31 січня 2019 року (включно) транспортних засобів складає понад 65 тисяч штук. Це автівки, які були ввезені на митну територію України з 1 січня 2015 року до набрання чинності нових правил ввезення таких автомобілів та перебувають у митних режимах тимчасового ввезення або транзиту", - йдеться в повідомленні.

У ДФС уточнили, що активніше всього громадяни розмитнюють автомобілі у Києві - майже 10,8 тисяч авто, у Волинській - 8,7 тисяч і Чернівецькій областях - понад 6 тисяч.

Майже 55 тисяч із загальної кількості розмитнених автомобілів - ті, які перебували на митній території України з порушенням вимог Митного кодексу України. Щоб звільнитися від адмінвідповідальності, їх власники сплатили загалом 467 млн грн.

За минулу добу, 31 січня, було розмитнено майже 3,4 тисяч автомобілів, за які сплачено майже 212 млн грн платежів.

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Як повідомляв УНН, з початку дії нових правил розмитнення автомобілів на іноземних номерах громадяни оформили близько 44 тисяч "євроблях".

Нагадаємо, 25 листопада 2018 року набули чинності закони № 8487 і № 8488 про акцизи на легкові автомобілі, а також про посилення контролю над переміщенням і використанням автомобілів на іноземній реєстрації.