За растаможку "евроблях" заплатили более 4,1 млрд грн
Киев • УНН
КИЕВ. 1 февраля. УНН. За растаможку автомобилей на еврономерах граждане заплатили более 4,1 млрд гривен. С начала действия новых правил растаможивания было оформлено более 65 тысяч транспортных средств. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр Государственной фискальной службы.
"За таможенное оформление автомобилей с иностранной регистрацией граждане уже заплатили более 4,1 млрд гривен. Количество оформленных с 25 ноября 2018 года по 31 января 2019 года (включительно) транспортных средств составляет более 65 тысяч штук. Это машины, которые были ввезены на таможенную территорию Украина с 1 января 2015 года до вступления в силу новых правил ввоза таких автомобилей и находятся в таможенных режимах временного ввоза или транзита", - говорится в сообщении.
В ГФС уточнили, что активнее всего граждане растаможивают автомобили в Киеве - почти 10,8 тысяч авто, в Волынской - 8,7 тысяч и Черновицкой областях - более 6 тысяч.
Почти 55 тысяч из общего количества растаможенных автомобилей - те, которые находились на таможенной территории Украины с нарушением требований Таможенного кодекса Украины. Чтобы освободиться от административной ответственности, их владельцы заплатили всего 467 млн грн.
За прошедшие сутки, 31 января, было растаможено почти 3,4 тысяч автомобилей, за которые уплачено почти 212 млн грн платежей.
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Как сообщал УНН, с начала действия новых правил растаможивания автомобилей на иностранных номерах граждане оформили около 44 тысяч "евроблях".
Напомним, 25 ноября 2018 года вступили в силу законы № 8487 и № 8488 об акцизах на легковые автомобили, а также об усилении контроля над перемещением и использованием автомобилей на иностранном регистрации.