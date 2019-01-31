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"Євробляхери" знову збираються вийти на акції

"Євробляхери" знову збираються вийти на акції

Київ • УНН

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КИЇВ. 31 січня. УНН. Учасники організації "Авто Євро Сила" анонсували нові мирні акції у лютому. Про це повідомляє УНН з посиланням на заяву організації у Facebook.

"У лютому ми знову вийдемо на мирні акції та будемо домагатися скасування множника років у формулі розрахунку "акцизу", - йдеться в повідомленні.

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Як повідомляв УНН, 25 листопада 2018 року набули чинності закони № 8487 і № 8488 про акцизи на легкові автомобілі, а також про посилення контролю над переміщенням і використанням автомобілів на іноземній реєстрації.

Після підписання Президентом Петром Порошенком законів щодо "євроблях" власники автомобілів на єврономерах вийшли на акції на кордоні. Станом на сьогодні, 28 листопада, усі під’їзні шляхи, які ведуть до пунктів пропуску на західному кордоні і які були заблоковані протестувальниками, повністю розблоковані.

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З початку дії нових правил розмитнення українці оформили близько 44 тисяч автомобілів з єврономерами.

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