"Евробляхеры" снова собираются выйти на акции
Киев • УНН
КИЕВ. 31 января. УНН. Участники организации "Авто Евро Сила" анонсировали новые мирные акции в феврале. Об этом сообщает УНН со ссылкой на заявление организации в Facebook.
"В феврале мы снова выйдем на мирные акции и будем добиваться отмены множителя лет в формуле расчета "акциза", - говорится в сообщении.
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Как сообщал УНН, 25 ноября 2018 вступили в силу законы № 8487 и № 8488 об акцизах на легковые автомобили, а также об усилении контроля над перемещением и использованием автомобилей на иностранной регистрации.
После подписания Президентом Петром Порошенко законов по "евроблях" владельцы автомобилей на еврономерах вышли на акции на границе. На сегодня, 28 ноября, все подъездные пути, ведущие к пунктам пропуска на западной границе и которые были заблокированы протестующими, полностью разблокированы.
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С начала действия новых правил растаможивания украинцы оформили около 44 тысяч автомобилей с еврономерах.