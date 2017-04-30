К Евровидению в Twitter появились эксклюзивные emoji
Киев • УНН
КИЕВ. 30 апреля. УНН. К международному песенному конкурсу "Евровидение" в Twitter появились эксклюзивные emoji. Об этом сообщается на странице в Facebook клонкурса, передает УНН.
Так, с сегодняшнего дня, при отправке хештегов #eurovision и # ESC2017 в твите появится сердце, что является давним символом конкурса.
Кроме этого, в день открытия конкурса и церемонии красной дорожки, 7 мая, при отправке хэштега со слоганом конкурса #CelebrateDiversity в твите появится логотип Евровидение-2017.
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А во время самих шоу пользователи смогут поделиться, кому бы они отдали наибольший балл! При отправке хэштегом # 12points или #douzepoints появится главный приз Евровидения.
Как сообщал УНН, П.Погба стал первым футболистом с собственным emoji в Twitter.