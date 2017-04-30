До Євробачення у Twitter з’явилися ексклюзивні emoji
Київ • УНН
КИЇВ. 30 квітня. УНН. До міжнародного пісенного конкурсу “Євробачення” у Twitter зявилися ексклюзивні emoji. Про це повідомляється на сторінці у Facebook клонкурсу, передає УНН.
Так, відсьогодні, при відправці хештегів #eurovision и #ESC2017 у твіті з'явиться серце, що є давнім символом конкурсу.
Крім цього, удень відкриття конкурсу і церемонії червоної доріжки, 7 травня, при відправці хештегу зі слоганом конкурсу #CelebrateDiversity у твіті з'явиться логотип Євробачення-2017.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Яким буде Євробачення-2017 та як Україна готується до цієї події
А під час самих шоу користувачі зможуть поділитися, кому б вони віддали найбільший бал! При відправці хештегу #12points чи #douzepoints з’являтиметься головний приз Євробачення.
Як повідомляв УНН, П.Погба став першим футболістом з власним emoji в Twitter.