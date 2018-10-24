К открытым урокам футбола присоединились тысячи украинских детей - ФФУ
Киев • УНН
КИЕВ. 24 октября. УНН. В Украине стало больше поклонников открытых уроков футбола среди детей. Об этом сообщает пресс-служба Федерации футбола Украины, передает УНН.
В ФФУ уточнили, что в течение последней недели сентября к проведению фестивалей чемпионов "Открытые уроки футбола" присоединились юные спортсмены из Хмельницкой, Полтавской, Черкасской, Винницкой и Черновицкой областей.
"Этим инновационным проектом нам удалось привлечь к занятиям футболом тысячи детей и юношей по всей стране и дать возможность учащимся общеобразовательных школ, многие из которых, возможно, и не имеют футбольного таланта, заниматься любимым видом спорта и благодаря ему развивать в себе лучшие качества. Убежден, что большинство из участников проекта запишутся в футбольные секции и, даже если не станут профессиональными футболистами, в будущем будут активными болельщиками и волонтерами", - прокомментировал первый вице-президент Федерации футбола в страны Вадим Костюченко отметил.
Напомним, как писал УНН, на днях в столице завершился детский футбольный турнир "Фестиваль чемпионов".