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До відкритих уроків футболу долучилися тисячі українських дітей - ФФУ

До відкритих уроків футболу долучилися тисячі українських дітей - ФФУ

Київ • УНН

 • 9551 перегляди

КИЇВ. 24 жовтня. УНН. В Україні побільшало шанувальників відкритих уроків футболу серед дітей. Про це повідомляє прес-служба Федерації Футболу України, передає УНН.

У ФФУ уточнили, що протягом останнього тижня вересня до проведення фестивалів чемпіонів "Відкриті уроки футболу" долучилися юні спортсмени з Хмельницької, Полтавської, Черкаської, Вінницької та Чернівецької областей.

"Цим інноваційним проектом нам вдалося залучити до занять футболом тисячі дітей і юнаків по всій країні та дати можливість учням загальноосвітніх шкіл, багато з яких, можливо, і не мають футбольного таланту, займатися улюбленим видом спорту та завдяки йому розвивати в собі найкращі якості. Переконаний, що більшість з учасників проекту запишуться до футбольних секцій і, навіть якщо не стануть професійними футболістами, в майбутньому будуть активними вболівальниками та волонтерами", - прокоментував перший віце-президент Федерації футболу України Вадим Костюченко зазначив.

Нагадаємо, як писав УНН, днями у столиці завершився дитячий футбольний турнір "Фестиваль чемпіонів".

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