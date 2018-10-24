До відкритих уроків футболу долучилися тисячі українських дітей - ФФУ

У ФФУ уточнили, що протягом останнього тижня вересня до проведення фестивалів чемпіонів "Відкриті уроки футболу" долучилися юні спортсмени з Хмельницької, Полтавської, Черкаської, Вінницької та Чернівецької областей.

"Цим інноваційним проектом нам вдалося залучити до занять футболом тисячі дітей і юнаків по всій країні та дати можливість учням загальноосвітніх шкіл, багато з яких, можливо, і не мають футбольного таланту, займатися улюбленим видом спорту та завдяки йому розвивати в собі найкращі якості. Переконаний, що більшість з учасників проекту запишуться до футбольних секцій і, навіть якщо не стануть професійними футболістами, в майбутньому будуть активними вболівальниками та волонтерами", - прокоментував перший віце-президент Федерації футболу України Вадим Костюченко зазначив.

Нагадаємо, як писав УНН, днями у столиці завершився дитячий футбольний турнір "Фестиваль чемпіонів".