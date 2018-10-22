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У Києві завершився дитячий футбольний турнір "Фестиваль чемпіонів"

У Києві завершився дитячий футбольний турнір "Фестиваль чемпіонів"

Київ • УНН

 • 9558 перегляди

КИЇВ. 22 жовтня. УНН. Цими вихідними у Києві завершився турнір із футболу "Фестиваль чемпіонів" академії Федерації футболу України. Про це повідомляє прес-служба Федерації, передає УНН.

Турнір проходив серед команд 2010-2011 років народження. Змагання проходили у три етапи - 6-го, 13-го та 20 жовтня.

"Його унікальність полягала в тому, що 10 команд із Києва та області (ФК "Джуніор Старс", ФК "Київ", ФК "Ніка", ДЮСШ "Атлет", ФК "Троєщина", ФК "Фаворит", ФК "Олімпік", ФК "Броварія", ФК "Барса", академія ФФУ) грали між собою, не визначаючи переможця", - пояснили у ФФУ.

"Таким чином Федерація футболу України застосовує нову філософію, впроваджуючи для наймолодших футболістів форму змагань, у яких результат не є головною метою", - додали у Федерації.

Юних футболістів вітали дипломами, медалями та спортивним інвентарем.

Вітання від уболівальників та ФФУ також отримав тренер збірної ветеранів України Анатолій Дем’яненко з приводу виходу його підопічних до еліт-раунду чемпіонату Європи-2019.

Нагадаємо, як писав УНН, ФФУ подарувала маленьким вінничанам понад три сотні футбольних м'ячів.

Українські Національні Новини

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