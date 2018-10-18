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ФФУ подарувала маленьким вінничанам понад три сотні футбольних м'ячів

ФФУ подарувала маленьким вінничанам понад три сотні футбольних м'ячів

Київ • УНН

 • 8201 перегляди

КИЇВ. 18 жовтня. УНН. Федерація футболу України передала маленьким вінничанам 360 сучасних футбольних м'ячів, передає УНН.

Так, за даними вінницької обласної федерації футболу, левову частину м’ячів від ФФУ — 275 штук — планують подарувати 55 командам ДЮСШ, які є учасниками юнацького чемпіонату області (у різних вікових групах).

Ще 25 ігрових снарядів уже передали Вінницькій ДЮСШ “Прем’єр-Нива”.

Решту 60 м’ячів обласна федерація футболу запропонувала передати різним збірним Вінницької області. Зокрема 10 — студентській команді, яка незабаром стартує на чемпіонаті України.

Як писав УНН, Глава держави та очільник ФФУ вручили “Таврії” сертифікат на будівництво стадіону.

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