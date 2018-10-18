ФФУ подарувала маленьким вінничанам понад три сотні футбольних м'ячів
Київ • УНН
КИЇВ. 18 жовтня. УНН. Федерація футболу України передала маленьким вінничанам 360 сучасних футбольних м'ячів, передає УНН.
Так, за даними вінницької обласної федерації футболу, левову частину м’ячів від ФФУ — 275 штук — планують подарувати 55 командам ДЮСШ, які є учасниками юнацького чемпіонату області (у різних вікових групах).
Ще 25 ігрових снарядів уже передали Вінницькій ДЮСШ “Прем’єр-Нива”.
Решту 60 м’ячів обласна федерація футболу запропонувала передати різним збірним Вінницької області. Зокрема 10 — студентській команді, яка незабаром стартує на чемпіонаті України.
Як писав УНН, Глава держави та очільник ФФУ вручили “Таврії” сертифікат на будівництво стадіону.