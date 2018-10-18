ФФУ подарила маленьким жителям более трехсот футбольных мячей
Киев • УНН
КИЕВ. 18 октября. УНН. Федерация футбола Украины передала маленьким жителям 360 современных футбольных мячей, передает УНН.
Так, по данным винницкой областной федерации футбола, львиную долю мячей от ФФУ - 275 штук - планируют подарить 55 командам ДЮСШ, которые являются участниками юношеского чемпионата области (в разных возрастных группах).
Еще 25 игровых снарядов уже передали Винницкой ДЮСШ "Премьер-Нива".
Остальные 60 мячей областная федерация футбола предложила передать различным сборным Винницкой области. В том числе 10 - студенческой команде, которая вскоре стартует на чемпионате Украины.
Как писал УНН, Глава государства и глава ФФУ вручили "Таврии" сертификат на строительство стадиона.