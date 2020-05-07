В Украину за сутки прилетели более 470 пассажиров из Канады, Норвегии и Индии
Киев • УНН
КИЕВ. 7 мая. УНН. За минувшие сутки в аэропорту “Борисполь” прилетели более 470 пассажиров, прибывших из Канады, Норвегии и Индии. Среди них не обнаружили лиц с повышенной температурой тела, однако, один пассажир из Гоа решил отправиться на карантин в обсерватор. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр Госпогранслужбы.
“Вчера в пункте пропуска „Борисполь“ оформили на прилет более 470 пассажиров, прибывших тремя эвакуационными рейсами. Самолетами из Торонто (Канада), Осло (Норвегия) и Гоа (Индия) в Украину прибыли преимущественно наши соотечественники”, — говорится в сообщении.
Отмечается, что кроме привычных контрольных процедур пограничники осуществили температурный скрининг пассажиров и опросы о состоянии здоровья. Среди прибывших не было лиц с повышенной температурой тела, или жалобами на наличие симптомов заболевания ОРВИ.
“Все, кроме одного человека, кто прилетел указанными рейсами, выбрали предусмотрены карантин с применением приложении “Дия дома”, — говорится в сообщении.
После проверки сотрудниками Госпогранслужбы регистрации в приложении эти лица отправились на двухнедельную самоизоляцию по указанным адресам. “Один пассажир рейса из Гоа решил отправиться на карантин в определенный обсерватор. В целом пассажиропоток на государственной границе остается довольно низким. За прошедшие сутки сотрудники Госпогранслужбы оформили на въезд и выезд меньше 13 тысяч человек”, — добавили в Госпогранслужбе.
Напомним, в пункт пропуска “Борисполь” из Дортмунда прибыл авиарейс из около 100 украинцами.