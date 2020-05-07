В Украину за сутки прилетели более 470 пассажиров из Канады, Норвегии и Индии

КИЕВ. 7 мая. УНН. За минувшие сутки в аэропорту “Борисполь” прилетели более 470 пассажиров, прибывших из Канады, Норвегии и Индии. Среди них не обнаружили лиц с повышенной температурой тела, однако, один пассажир из Гоа решил отправиться на карантин в обсерватор. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр Госпогранслужбы.