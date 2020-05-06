Із Німеччини евакуаційними рейсами прибуло близько 100 українців - ДПСУ
Київ • УНН
КИЇВ. 6 травня. УНН. До пункту пропуску "Бориспіль" із Дортмуда прибув авіарейс із близько 100 українцями. Про це повідомляє пресслужба ДПСУ, інформує УНН.
"Минулої доби у пункті пропуску "Бориспіль" прикордонники Окремого контрольно-пропускного пункту "Київ" оформили близько сотні українців. Вони прибули авіарейсом з Дортмунда (Німеччина)", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що під час проведення температурного скринінгу осіб з підвищеною температурою тіла не виявлено. Усі пасажири встановили мобільний додаток "Дій вдома" та зобов’язалися знаходитись на самоізоляції за вказаними у ньому адресами.
"Загалом учора пасажиропотік через український кордон залишався на рівні попередньої доби, кордон нашої країни на в’їзд та на виїзд перетнуло майже 12 тисяч осіб. Серед тих, хто в’їжджав в Україну, було виявлено двох наших співвітчизників, котрі мали позитивні результати на "COVID-19" при проведенні експрес-тесту представниками медичної служби. Осіб доставлено на обсервацію до інфекційної лікарні Львова", - повідомили прикордонники.
Також вказується, що прикордонників, які мали безпосередній контакт з цими особами, відправлено на обсервацію за місцем проживання.
Крім того, представниками ДСНС проведено дезінфекцію службових приміщень Держприкордонслужби і здійснено заміну індивідуальних засобів захисту та засобів екіпіровки.
Як повідомлялося раніше в УНН, вчора у "Борисполі" оформили три евакуаційні рейси.