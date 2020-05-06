Из Германии эвакуационными рейсами прибыло около 100 украинцев - ГПСУ
Киев • УНН
КИЕВ. 6 мая. УНН. В пункт пропуска "Борисполь" из Дортмуда прибыл авиарейс из около 100 украинцами. Об этом сообщает пресс-служба ГПСУ, передает УНН.
"Вчера в пункте пропуска "Борисполь" пограничники Отдельного контрольно-пропускного пункта "Киев" оформили около сотни украинцев. Они прибыли авиарейсом из Дортмунда (Германия)", - говорится в сообщении.
Отмечается, что во время проведения температурного скрининга лиц с повышенной температурой тела не обнаружено. Все пассажиры установили мобильное приложение "Дій вдома" и обязались находиться на самоизоляции по указанным в нем адресам.
"В общем вчера пассажиропоток через украинскую границу оставался на уровне предыдущих суток, границу нашей страны на въезд и на выезд пересекло почти 12 тысяч человек. Среди тех, кто въезжал в Украину, были обнаружены два наших соотечественника, которые имели положительные результаты на "COVID-19" при проведении экспресс-теста представителями медицинской службы. Эти люди были доставлены на обсервацию в инфекционную больницу Львова", - сообщили пограничники.
Также указывается, что пограничников, которые имели непосредственный контакт с этими лицами, отправлено на обсервацию по месту жительства.
Кроме того, представителями ГСЧС проведена дезинфекция служебных помещений Госпогранслужбы и произведена замена индивидуальных средств защиты и средств экипировки.
Как сообщалось ранее в УНН, вчера в "Борисполе" оформили три эвакуационных рейса.