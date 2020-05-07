До України за добу прилетіли понад 470 пасажирів з Канади, Норвегії та Індії

“Минулої доби у пункті пропуску „Бориспіль“ оформили на приліт понад 470 пасажирів, які прибули трьома евакуаційними рейсами. Літаками з Торонто (Канада), Осло (Норвегія) та Гоа (Індія) в Україну прибули переважно наші співвітчизники”, — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що окрім звичних контрольних процедур прикордонники здійснили температурний скринінг пасажирів та опитування щодо стану здоров’я. Серед прибулих не було осіб з підвищеною температурою тіла, або скаргами на наявність симптомів захворювання на ГРВІ.

“Усі, крім однієї особи, хто прилетів вказаними рейсами, обрали передбачені карантинні обмеження із застосуванням додатку “Дій вдома”, — йдеться у повідомленні.

Після перевірки співробітниками Держприкордонслужби реєстрації в додатку ці особи відправилися на двотижневу самоізоляцію за вказаними адресами. “Один пасажир рейсу з Гоа вирішив відправитися на карантин у визначений обсерватор. Загалом пасажиропотік на державному кордоні залишається доволі низький. Минулої доби співробітники Держприкордонслужби оформили на в’їзд та виїзд менше 13 тисяч осіб”, — додали в Держприкордонслужбі.

Нагадаємо, до пункту пропуску “Бориспіль” із Дортмунда прибув авіарейс із близько 100 українцями.