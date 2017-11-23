В Украину приехали 250 американских инструкторов
Киев • УНН
КИЕВ. 23 ноября. УНН. Во Львовской области произошла ротация контингента ВС США, который вовлечен в подготовку подразделений Вооруженных Сил Украины, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Минобороны.
В Международном центре миротворчества и безопасности Национальной академии сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного состоялась церемония передачи полномочий руководства американского контингента Объединенной многонациональной группы по подготовке - Украина (JMTG-U).
В присутствии высоких гостей полковник Дэвид Джордан, возглавляющий американский военный контингент сорок пятого пехотной бригадной боевой группы из штата Оклахома, передал руководство миссии JMTG-U полковнику Денису Дили, который командует двадцать седьмой пехотной бригадной боевой группой из штата Нью-Йорк.
Как пишет Радио Свобода , 250 американских инструкторов прибыли в Украину на десять месяцев.
После торжественной части командир предыдущего состава американского контингента JMTG-U наградил отличиями своего подразделения тех, кто всячески поддерживал и способствовал во время выполнения миссии сорок пятого пехотной бригадной боевой группы в Украине. В свою очередь, командующий Сухопутных войск ВС США в Европе генерал-лейтенант Фредерик Бен Ходжес наградил лучших военнослужащих этого подразделения федеральными наградами США "Медаль за похвальную службу".
Тренировка предусматривают целый ряд необходимых для ведения современного боя элементов: тактическую и огневую подготовки, противодействие самодельным взрывным устройствам, тактическую медицины. Обучение каждого батальона происходит в течение 55 дней, начиная от предоставления военнослужащим индивидуальных знаний и навыков и заканчивая слаживание всего подразделения. Параллельно происходят интенсивные занятия со штабами батальонов с целью предоставления им необходимых методик по принятию решений и организации боя по лучшим стандартам Североатлантического альянса. В ближайшем будущем планируется осуществление такой подготовки штабов уже в масштабах бригады.
Как сообщал УНН, Минобороны Великобритании готовы тренировать бойцов Нацгвардии.