До України приїхали 250 американських інструкторів

В Міжнародному центрі миротворчості та безпеки Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного відбулась церемонія передачі повноважень керівництва американського контингенту Об’єднаної багатонаціональної групи з підготовки — Україна (JMTG-U).

В присутності високих гостей полковник Девід Джордан, який очолює американський військовий контингент 45-ої піхотної бригадної бойової групи зі штату Оклахома, передав керівництво місії JMTG-U полковнику Денісу Ділі, який командує 27-ою піхотною бригадною бойовою групою зі штату Нью-Йорк.

Як пише Радіо Свобода, 250 американських інструкторів прибули в Україну на десять місяців.

Після урочистої частини командир попереднього складу американського контингенту JMTG-U нагородив відзнаками свого підрозділу тих, хто всіляко підтримував та сприяв під час виконання місії 45-ої піхотної бригадної бойової групи в Україні. В свою чергу, командувач Сухопутних військ ЗС США в Європі генерал-лейтенант Фредерік Бен Ходжес нагородив кращих військовослужбовців цього підрозділу федеральними відзнаками США “Медаль за похвальну службу”.

Тренування передбачають цілу низку необхідних для ведення сучасного бою елементів: тактичну й вогневу підготовки, протидію саморобним вибуховим пристроям, тактичну медицину тощо. Вишкіл кожного батальйону відбувається впродовж 55 днів, починаючи від надання військовослужбовцям індивідуальних знань та навичок і закінчуючи злагодженням всього підрозділу. Паралельно відбуваються інтенсивні заняття з штабами батальйонів з метою надання їм необхідних методик з ухвалення рішень та організації бою за найкращими стандартами Північноатлантичного альянсу. У найближчому майбутньому планується здійснення такої підготовки штабів вже у масштабах бригади.

Як повідомляв УНН, Міноборони Великої Британії готові тренувати бійців Нацгвардії.