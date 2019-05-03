В Украину приедет спецпосланник США по антисемитизму
Киев • УНН
КИЕВ. 2 мая. УНН. Специальный посланник США по вопросам мониторинга и борьбы с антисемитизмом Элан Карр в мае посетит Израиль и Европу, в частности, Украину. Об этом говорится в сообщении посольства США в Украине, передает УНН.
Так, с 1 по 5 мая Карр в составе делегации США примет участие в Международном марше за жизнь, который проходит в Польше и Израиле.
"Марш для жизни" - это ежегодное событие, которое распространяет знание истории Холокоста и осознание источников предубеждений, нетерпимости и ненависти.
Специальный посланник также поедет в Киев, чтобы выступить на Киевском еврейском форуме 6 мая. В Украине Карр также встретится с представителями украинской власти и еврейской общины.
С 7 по 9 мая специальный посланник посетит Варшаву и Будапешт, где встретится с членами правительства, неправительственных организаций и лидерами еврейских общин.
12 мая Карр поедет в Бельгию. В Брюсселе он встретится с бельгийским правительством, НПО и лидерами еврейской общины. В Антверпене 14 мая Карр выступит на Конференции европейских раввинов.
Как сообщал УНН, в отчете за прошлый год, опубликованном правительством Израиля, указано, что количество жертв антисемитских нападений в 2018 году - самое высокое за 20 лет.