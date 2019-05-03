До України приїде спецпосланець США з питань антисемітизму
Київ • УНН
КИЇВ. 2 травня. УНН. Спеціальний посланець США з питань моніторингу та боротьби з антисемітизмом Елан Карр у травні відвідає Ізраїль та Європу, зокрема, Україну. Про це йдеться у повідомленні посольства США в Україні, передає УНН.
Так, з 1 по 5 травня Карр у складі делегації США братиме участь у Міжнародному марші за життя, що проходить в Польщі та Ізраїлі.
"Марш для життя" – це щорічна подія, яка поширює знання історії Голокосту та усвідомлення джерел упереджень, нетерпимості та ненависті.
Спеціальний посланець також поїде до Києва, щоб виступити на Київському єврейському форумі 6 травня. В Україні Карр також зустрінеться з представниками української влади та єврейської громади.
З 7 по 9 травня спеціальний посланець відвідає Варшаву і Будапешт, де зустрінеться з урядовцями, неурядовими організаціями та лідерами єврейських громад.
12 травня Карр поїде до Бельгії. У Брюсселі він зустрінеться з бельгійськими урядовцями, НУО та лідерами єврейської громади. В Антверпені 14 травня Карр виступить на Конференції європейських рабинів.
Як повідомляв УНН, у звіті за минулий рік, опублікованому урядом Ізраїлю, вказано, що кількість жертв антисемітських нападів у 2018 році - найвища за понад 20 років.