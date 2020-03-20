В Украину возвращаются граждане из еще одного круизного лайнера
Киев • УНН
КИЕВ. 20 марта. УНН. Тридцать украинских граждан с круизного лайнера Celebrity Reflection возвращаются домой в пятницу. Об этом сообщает пресс-служба МИДа Украины в Telegram-канале, передает УНН.
"Наши граждане с круизного лайнера Celebrity Reflection возвращаются сегодня домой! Сейчас 30 украинских граждан - членов экипажа лайнера Celebrity Reflection уже перевезли в Стамбул, где они ожидают чартерный рейс в Украину", - говорится в сообщении.
Отмечается, что компания Royal Caribbean International приобрела для этих граждан билеты на чартерный авиарейс "Стамбул (Турция) - Одесса (Украина)" №SQP8302 на 20 марта 2020 года.
"Запланированное время прибытия в аэропорт Одессы - 21:20. Спасибо Посольству Украины в США за помощь в возвращении граждан Украины", - говорится в сообщении.
Напомним, на 23:30 19 марта, из-за эпидемии коронавируса за границей сейчас находятся 38 граждан Украины.