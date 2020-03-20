До України повертаються громадяни із ще одного круїзного лайнера
Київ • УНН
КИЇВ. 20 березня. УНН. Тридцять українських громадян із круїзного лайнера Celebrity Reflection повертаються додому у п‘ятницю. Про це повідомляє пресслужба МЗС України у Telegram-каналі, передає УНН.
"Наші громадяни з круїзного лайнера Celebrity Reflection повертаються сьогодні додому! Наразі 30 українських громадян — членів екіпажу лайнеру Celebrity Reflection вже перевезли до Стамбулу, де вони чекають на чартерний рейс до України", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що компанія Royal Caribbean International придбала для цих громадян квитки на чартерний авіарейс "Стамбул (Туреччина) – Одеса (Україна)" №SQP8302 на 20 березня 2020 року.
"Запланований час прибуття до аеропорту Одеси - 21:20. Дякуємо Посольству України в США за допомогу у поверненні громадян України", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, станом на 23:30 19 березня, через епідемію коронавірусу за кордоном зараз перебувають 38 громадян України.