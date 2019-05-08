К майским праздникам в столице обустроили более 40 зон отдыха - КГГА
Киев • УНН
КИЕВ. 8 мая. УНН. На территории столичных лесопарковых хозяйств обустроена 41 зона для отдыха с необходимым инвентарем, передает УНН со ссылкой на пресс-службу КГГА.
На территории столичных лесопарковых хозяйств обустроена 41 зона для отдыха с необходимым инвентарем (лесная мебель, сформированное место для костра, навес от непогоды). Они ограждены минерализованными полосами, чтобы обезопасить от пожара зеленые насаждения.
В КГГА отметили, что на период майских выходных патрулирование лесопарковых хозяйств будет усилено.
Перечень зон отдыха можно посмотреть по ссылке http://bit.ly/2PQSfvJ.
Как сообщал УНН, в парке "Наталка" появятся два детские площадки, зона активного отдыха и занятий спортом.