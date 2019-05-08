До травневих свят у столиці облаштували більше 40 зон відпочинку - КМДА
Київ • УНН
КИЇВ. 8 травня. УНН. На території столичних лісопаркових господарств облаштовано 41 зону для відпочинку із необхідним інвентарем, передає УНН з посиланням на прес-службу КМДА.
На території столичних лісопаркових господарств облаштовано 41 зону для відпочинку із необхідним інвентарем (лісові меблі, сформоване місце для багаття, накриття від негоди). Вони огороджені мінералізованими смугами, аби убезпечити від пожежі зелені насадження.
У КМДА зазначили, що на період травневих вихідних патрулювання лісопаркових господарств буде посилено.
Перелік зон відпочинку можна переглянути за посиланням http://bit.ly/2PQSfvJ.
Як повідомляв УНН, у парку "Наталка" з’являться два дитмайданчики, зона активного відпочинку та занять спортом.