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К Северодонецку ежедневно могут подвозить до 30 военных рф, которые там же и погибают - Минобороны

Киев • УНН

 • 142376 просмотра

КИЕВ. 21 июня. УНН. В Северодонецк в Луганской области каждый день могут подвозить 30 солдат и офицеров рф, которые там же и погибают. Об этом сообщил представитель Министерства обороны Украины Александр Мотузяник в эфире украинского телемарафона, передает УНН.

Цитата

«Самое горячее – это Луганское направление. Противник сосредоточил там максимальное количество личного состава и техники на определенных направлениях, достигнув преимущества артиллерии по сравнению с ВСУ в разы и в разы. Противник терпит очень ощутимые потери в районе Северодонецка. Там наша разведка сообщает, что они в день туда могут подвозить до 30 солдат и офицеров. Они там гибнут», - рассказал Мотузяник.

По его словам, в самом Северодонецке продолжаются активные уличные бои.

Дополнение

Сегодня, 21 июня утром глава Луганской ОВА Сергей Гайдай сообщал, что продолжаются ожесточенные бои в промзоне Северодонецка.

Заместитель министра обороны Анна Маляр ранее сообщала, что перед врагом была поставлена ​​задача дойти до рубежей Луганской области ориентировочно до 26 июня.

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