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До Сєвєродонецька щодня можуть підвозити до 30 військових рф, які там же і гинуть - Міноборони

До Сєвєродонецька щодня можуть підвозити до 30 військових рф, які там же і гинуть - Міноборони

Київ • УНН

 • 142378 перегляди

КИЇВ. 21 червня. УНН. В Сєвєродонецьк на Луганщині щодня можуть підвозити 30 солдатів та офіцерів рф, які там же і гинуть. Про це повідомив речник Міністерства оборони України Олександр Мотузяник в ефірі українського телемарафону, передає УНН.

Цитата

«Найгарячіший – це Луганський напрямок. Противник зосередив там максимальну кількість особового складу й техніки на певних напрямках, досягши переваги артилерії, у порівнянні з ЗСУ, в рази й в рази. Противник зазнає дуже відчутних втрат в районі Сєвєродонецька. Там наша розвідка повідомляє, що вони в день туди можуть підвозити до 30 солдатів та офіцерів. Вони там гинуть», - розповів Мотузяник.

За його словами, у самому Сєвєродонецьку тривають активні вуличні бої.

Доповнення

Сьогодні, 21 червня вранці голова Луганської ОВА Сергій Гайдай повідомляв, що продовжуються запеклі бої у промзоні Сєвєродонецька.

Заступник міністра оборони Ганна Маляр раніше повідомляла, що перед ворогом було поставлено завдання дійти до рубежів Луганської області орієнтовно до 26 червня.

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