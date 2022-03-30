В суд направили первый обвинительный акт по статье коллаборационизм
Киев • УНН
КИЕВ. 30 марта. УНН. При процессуальном руководстве Краматорской окружной прокуратуры завершено досудебное расследование и направлено в суд обвинительный акт в отношении мужчины за осуществление коллаборационной деятельности. Об этом информирует Офис Генерального прокурора, пишет УНН.
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“Досудебным расследованием установлено, что 25 марта 2022 года житель г. Краматорска записал на мобильный телефон видео, в котором отрицал осуществление вооруженной агрессии РФ против Украины и публично призвал граждан к поддержке незаконных решений и действий государства-агрессора. В дальнейшем он выложил запись на свою страницу в социальной сети TikTok”, - говорится в сообщении.
Детали
Отмечается, что это первый обвинительный акт, направленный в суд за совершение коллаборационной деятельности (ст. 111-1 Уголовного кодекса Украины), вступившей в силу 15 марта 2022 года. За 15 дней ее действия уже зарегистрировано 151 уголовное производство.
Она позволяет привлекать к ответственности лиц, которые в любой форме сотрудничают с государством-агрессором. Санкция за совершение такого преступления предусматривает наказание до 12 лет лишения свободы.
Добавим
21 марта Служба безопасности Украины задержала киевлянина, который выложил в соцсетях фотографии местонахождения техники Вооруженных сил Украины в Подольском районе Киева, что привело к бомбардировке района.