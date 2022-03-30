До суду скерували перший обвинувальний акт за статтею колабораціонізм

Цитата

“Досудовим розслідуванням встановлено, що 25 березня 2022 року мешканець м. Краматорська записав на мобільний телефон відео, у якому заперечував здійснення збройної агресії РФ проти України та публічно закликав громадян до підтримки незаконних рішень та дій держави-агресора. У подальшому він виклав запис на власну сторінку у соціальної мережі TikTok”, – йдеться в повідомленні.

Деталі

Наголошується, що це перший обвинувальний акт, направлений до суду за вчинення колабораційної діяльності (ст. 111-1 Кримінального кодексу України), яка набрала чинності 15 березня 2022 року. За 15 днів її дії вже зареєстровано 151 кримінальне провадження.

Вона дозволяє притягувати до відповідальності осіб, які у будь-якій формі співпрацюють з державою-агресором. Санкція за вчинення такого злочину передбачає покарання до 12 років позбавлення волі.

Додамо

21 березня Служба безпеки України затримала киянина, який виклав у соцмережах фотографії місцезнаходження техніки Збройних сил України у Подільському районі Києва, що призвело до бомбардування району.