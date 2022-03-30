До суду скерували перший обвинувальний акт за статтею колабораціонізм
Київ • УНН
КИЇВ. 30 березня. УНН. За процесуального керівництва Краматорської окружної прокуратури завершено досудове розслідування та направлено до суду обвинувальний акт стосовно чоловіка за здійснення колабораційної діяльності. Про це інформує Офіс Генерального прокурора, пише УНН.
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“Досудовим розслідуванням встановлено, що 25 березня 2022 року мешканець м. Краматорська записав на мобільний телефон відео, у якому заперечував здійснення збройної агресії РФ проти України та публічно закликав громадян до підтримки незаконних рішень та дій держави-агресора. У подальшому він виклав запис на власну сторінку у соціальної мережі TikTok”, – йдеться в повідомленні.
Деталі
Наголошується, що це перший обвинувальний акт, направлений до суду за вчинення колабораційної діяльності (ст. 111-1 Кримінального кодексу України), яка набрала чинності 15 березня 2022 року. За 15 днів її дії вже зареєстровано 151 кримінальне провадження.
Вона дозволяє притягувати до відповідальності осіб, які у будь-якій формі співпрацюють з державою-агресором. Санкція за вчинення такого злочину передбачає покарання до 12 років позбавлення волі.
Додамо
21 березня Служба безпеки України затримала киянина, який виклав у соцмережах фотографії місцезнаходження техніки Збройних сил України у Подільському районі Києва, що призвело до бомбардування району.