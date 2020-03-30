В суд направлено дело экс-полицейского, которого подозревают в нанесении ножевых ранений коллеге

КИЕВ. 30 марта. УНН. В Дарницкий районный суд города Киева направлено для рассмотрения по существу дело в отношении бывшего сотрудника районного отдела Управления полиции охраны в Киеве, которого подозревают в нанесении телесных повреждений своему коллеге. Об этом УНН сообщает из ссылок на пресс-службу прокуратуры Киева.