В суд направлено дело экс-полицейского, которого подозревают в нанесении ножевых ранений коллеге
Киев • УНН
КИЕВ. 30 марта. УНН. В Дарницкий районный суд города Киева направлено для рассмотрения по существу дело в отношении бывшего сотрудника районного отдела Управления полиции охраны в Киеве, которого подозревают в нанесении телесных повреждений своему коллеге. Об этом УНН сообщает из ссылок на пресс-службу прокуратуры Киева.
"Сейчас досудебное расследование по факту нанесения работником полиции охраны тяжких телесных повреждений завершено, обвинительное заключение направлено в Дарницкий районный суд города Киева для рассмотрения по существу", - говорится в сообщении.
Так, в марте 2019 года, полицейский-водитель районного отдела Киевской полиции охраны, находясь вне службы, в пьяном состоянии, устроил с коллегой ссору, в ходе которой нанес последнему удары палкой, а затем ножом.
"При этом, в ходе расследования указанного инцидента зафиксировано составления и предоставления стороне обвинения ложного заключения судебно-медицинской экспертизы, которой уменьшал тяжесть телесных повреждений, вызванных потерпевшему", - отмечается в сообщении.
Также прокуроры потребовали медицинскую документацию по лечению пострадавшего, допросили врачей и назначили повторную судебно-медицинскую экспертизу, результаты которой опровергли предварительное заключение и подтвердили тяжесть телесных повреждений.
"Одновременно прокуратурой города Киева по факту составления и предоставления ложного заключения экспертизы зарегистрировано уголовное производство, расследование которого поручено следователям Соломенского УП ГУ ЧП в Киеве", - говорится в сообщении.
Напомним, ГБР задержало полицейского, который пьяным в Броварах сбил пешеходов на переходе.