До суду скеровано справу експравоохоронця, якого підозрюють у завданні ножових поранень колезі
Київ • УНН
КИЇВ. 30 березня. УНН. До Дарницького районного суду міста Києва скеровано для розгляду по суті справу стосовно колишнього співробітника районного відділу Управління поліції охорони в Києві, якого підозрюють у нанесенні тілесних ушкоджень своєму колезі. Про це УНН повідомляє з посиланям на пресслужбу прокуратури Києва.
"Наразі досудове розслідування за фактом нанесення працівником поліції охорони тяжких тілесних ушкоджень завершено, обвинувальний акт скеровано до Дарницького районного суду міста Києва для розгляду по суті", - йдеться в повідомленні.
Так, у березні 2019 року, поліцейський-водій районного відділу Київської поліції охорони, перебуваючи поза службою, у сп’янілому стані, влаштував із колегою сварку, у ході якої наніс останньому удари палицею, а потім ножем.
"При цьому, під час розслідування вказаного інциденту зафіксовано складання та надання стороні обвинувачення неправдивого висновку судово-медичної експертизи, якій зменшував тяжкість тілесних ушкоджень, спричинених потерпілому", - зазначається в повідомленні.
Також прокурори витребували медичну документацію щодо лікування потерпілого, допитали лікарів та призначили повторну судово-медичну експертизу, результати якої спростували попередній висновок та підтвердили тяжкість тілесних ушкоджень.
"Одночасно прокуратурою міста Києва за фактом складання та надання неправдивого висновку експертизи зареєстровано кримінальне провадження, розслідування якого доручено слідчим Солом’янського УП ГУ НП у м. Києві", - йдеться в повідомленні.
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