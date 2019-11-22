В суд направлено обвинительное заключение по экс-главе "ЦИК ДНР"
Киев • УНН
КИЕВ. 23 ноября. УНН. В суд направлено обвинительное заключение в отношении бывшего руководителя так называемой Центральной избирательной комиссии террористической организации "ДНР". Об этом сообщает со ссылкой на пресс-службу ГПУ.
Так, завершено досудебное расследование и 19 ноября 2019 направлено в суд обвинительный акт в отношении гражданина Украины по ч. 1 ст. 111 Уголовного кодекса Украины.
Он подозревается в совершении государственной измены, а именно в предоставлении Российской Федерации и ее представителю помощи в производстве подрывной деятельности в ущерб суверенитету и территориальной целостности Украины.
Как сообщалось, решением Шевченковского суда бывшего руководителя так называемой "ЦИК ДНР" взяли под стражу без права внесения залога.
Напомним, Генеральная прокуратура и Служба безопасности Украины задержали руководителя "Центральной избирательной комиссии ДНР" Романа Лягина за организацию и проведение так называемого референдума "ДНР" в мае 2014 года, ему инкриминируется государственная измена.