До суду скеровано обвинувальний акт щодо ексглави "ЦВК ДНР"
Київ • УНН
КИЇВ. 23 листопада. УНН. До суду скеровано обвинувальний акт щодо колишнього керівника так званої центральної виборчої комісії терористичної організації "ДНР". Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу ГПУ.
Так, завершено досудове розслідування та 19 листопада 2019 скеровано до суду обвинувальний акт стосовно громадянина України за ч. 1 ст. 111 Кримінального кодексу України.
Він підозрюється у вчиненні державної зради, а саме у наданні Російській Федерації та її представнику допомоги в провадженні підривної діяльності на шкоду суверенітетові та територіальній цілісності України.
Як повідомлялося, рішенням Шевченківського суду колишнього керівника так званої “ЦВК ДНР” взято під варту без права внесення застави.
Нагадаємо, Генеральна прокуратура та Служба безпеки України затримали керівника “Центральної виборчої комісії ДНР” Романа Лягіна за організацію та проведення так званого референдуму “ДНР” у травні 2014 року, йому інкримінується державна зрада.