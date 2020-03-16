В Шарм-эль-Шейх вылетает консул для помощи украинцам - МИД

КИЕВ. 16 марта. УНН. В египетский курортный город Шарм-эль-Шейх вылетает украинский консул для помощи туристам-украинцам. Об этом говорится в сообщении на специальной странице МИД Украины для предоставления актуальной информации о распространении коронавируса в мире и защиты украинских граждан за рубежом, передает УНН.