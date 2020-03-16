В Шарм-эль-Шейх вылетает консул для помощи украинцам - МИД
Киев • УНН
КИЕВ. 16 марта. УНН. В египетский курортный город Шарм-эль-Шейх вылетает украинский консул для помощи туристам-украинцам. Об этом говорится в сообщении на специальной странице МИД Украины для предоставления актуальной информации о распространении коронавируса в мире и защиты украинских граждан за рубежом, передает УНН.
"Нам известно о большом количестве вопросов и проблем, которые возникают у туристов, находящихся сейчас на отдыхе в Египте. Для нашей команды МИД Украины безопасность, комфорт и защита интересов украинцев - превыше всего. Срочные шаги для помощи нашим гражданам в Египте: 16 марта консул вылетает в Шарм-эль-Шейх и находиться там на месте для постоянного оказания помощи украинцам", - сообщили в МИД.
Также указано, что посол Украины в Египте получил от министра иностранных дел Дмитрия Кулебы поручение мобилизовать все ресурсы на поддержку связи с туристами.
Кроме того, в Киеве, в центральном аппарате МИД Украины, создается специальная группа оперативного реагирования, чтобы оказывать всю необходимую помощь посольству Украины в Египте.
Добавим, в Гостуризме ранее сообщили, что в Египте был объявлен карантин в двух гостиницах, где в частности находятся украинцы.
Напомним, в МИД назвали топ стран, во время путешествий в которые надо быть осторожными.