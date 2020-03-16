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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
5 марта, 18:37 • 99622 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 103151 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 105216 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 104251 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

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5 марта, 15:49 • 112799 просмотра

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В Шарм-эль-Шейх вылетает консул для помощи украинцам - МИД

В Шарм-эль-Шейх вылетает консул для помощи украинцам - МИД

Киев  •  УНН

 • 20843 просмотра

КИЕВ. 16 марта. УНН. В египетский курортный город Шарм-эль-Шейх вылетает украинский консул для помощи туристам-украинцам. Об этом говорится в сообщении на специальной странице МИД Украины для предоставления актуальной информации о распространении коронавируса в мире и защиты украинских граждан за рубежом, передает УНН.

"Нам известно о большом количестве вопросов и проблем, которые возникают у туристов, находящихся сейчас на отдыхе в Египте. Для нашей команды МИД Украины безопасность, комфорт и защита интересов украинцев - превыше всего. Срочные шаги для помощи нашим гражданам в Египте: 16 марта консул вылетает в Шарм-эль-Шейх и находиться там на месте для постоянного оказания помощи украинцам", - сообщили в МИД.

Также указано, что посол Украины в Египте получил от министра иностранных дел Дмитрия Кулебы поручение мобилизовать все ресурсы на поддержку связи с туристами.

Кроме того, в Киеве, в центральном аппарате МИД Украины, создается специальная группа оперативного реагирования, чтобы оказывать всю необходимую помощь посольству Украины в Египте.

Добавим, в Гостуризме ранее сообщили, что в Египте был объявлен карантин в двух гостиницах, где в частности находятся украинцы.

Напомним, в МИД назвали топ стран, во время путешествий в которые надо быть осторожными.

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