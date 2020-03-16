До Шарм-ель-Шейха вилітає консул для допомоги українцям - МЗС

КИЇВ. 16 березня. УНН. До єгипетського курортного міста Шарм-ель-Шейх вилітає український консул для допомоги туристам-українцям. Про це йдеться у повідомленні на спеціальній сторінці МЗС України для надання актуальної інформації щодо поширення коронавірусу у світі та захисту українських громадян за кордоном, передає УНН.