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До Шарм-ель-Шейха вилітає консул для допомоги українцям - МЗС

До Шарм-ель-Шейха вилітає консул для допомоги українцям - МЗС

Київ • УНН

 • 20845 перегляди

КИЇВ. 16 березня. УНН. До єгипетського курортного міста Шарм-ель-Шейх вилітає український консул для допомоги туристам-українцям. Про це йдеться у повідомленні на спеціальній сторінці МЗС України для надання актуальної інформації щодо поширення коронавірусу у світі та захисту українських громадян за кордоном, передає УНН.

"Нам відомо про велику кількість питань і проблем, які виникають у туристів, які перебувають зараз на відпочинку у Єгипті. Для нашої команди МЗС України безпека, комфорт і захист інтересів українців - понад усе. Негайні кроки на допомогу нашим громадянам у Єгипті: 16 березня консул вилітає до Шарм-ель-Шейха і перебуватиме там на місці для постійного надання допомоги українцям", - повідомили у МЗС.

Також вказано, що посол України в Єгипті отримав від міністра закордонних справ Дмитра Кулеби доручення мобілізувати усі ресурси на підтримку зв’язку з туристами.

Окрім того, у Києві, у центральному апараті МЗС України, створюється спеціальна група оперативного реагування, щоби надавати всю необхідну допомогу посольству України в Єгипті.

Додамо, у Держтуризмі раніше повідомили, що в Єгипті було оголошено карантин в двох готелях, де зокрема перебувають українці.

Нагадаємо, у МЗС назвали топ країн, під час подорожей до яких треба бути обережними.

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