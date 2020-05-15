В санкционные списки Украины попали 377 физических и 235 юридических лиц
Киев • УНН
КИЕВ. 15 мая. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский в указе № 184/2020 от 14 мая одобрил применение санкций к 235 юридических лиц и 377 физических лиц. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.
"Указ Президента Украины №184/2020. О решении Совета национальной безопасности и обороны Украины от 14 мая 2020 года "О применении, отмене и внесении изменений в персональные специальные экономические и другие ограничительные меры (санкций)".
В соответствии со статьей 107 Конституции Украины постановляю: Ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 14 мая 2020 года "О применении, отмене и внесении изменений в персональные специальные экономические и другие ограничительные меры (санкций)" (прилагается)", - говорится в указе.
Указано, что СНБО решил применить персональные специальные экономические и другие ограничительные меры (санкции) к физическим лицам, имена которых указаны в приложении 1, и юридических лиц, согласно приложению 2.
Согласно приложениям, в санкционные списки внесли 235 юрлиц и 377 физических лиц.
Напомним, Зеленский одобрил снятие санкций с "наблюдателей за выборами" на оккупированном Донбассе.