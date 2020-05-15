До санкційних списків України потрапили 377 фізичних та 235 юридичних осіб

“Указ Президента України №184/2020. Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 14 травня 2020 року "Про застосування, скасування і внесення змін до персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)".

Відповідно до статті 107 Конституції України постановляю: Увести в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 14 травня 2020 року "Про застосування, скасування і внесення змін до персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)" (додається)”, - йдеться в указі.

Вказано, що РНБО вирішила застосувати персональні спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи (санкції) до фізичних осіб, імена яких вказані в додатку 1, та юридичних осіб, згідно з додатком 2.

Згідно з додатками, до санкційних списків внесли 235 юросіб і 377 фізичних осіб.

Нагадаємо, Зеленський схвалив зняття санкцій із "спостерігачів за виборами" на окупованому Донбасі.