До санкційних списків України потрапили 377 фізичних та 235 юридичних осіб
Київ • УНН
КИЇВ. 15 травня. УНН. Президент України Володимир Зеленський в указі № 184/2020 від 14 травня схвалив застосування санкцій до 235 юридичних осіб та 377 фізичних осіб. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу Офісу Президента.
“Указ Президента України №184/2020. Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 14 травня 2020 року "Про застосування, скасування і внесення змін до персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)".
Відповідно до статті 107 Конституції України постановляю: Увести в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 14 травня 2020 року "Про застосування, скасування і внесення змін до персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)" (додається)”, - йдеться в указі.
Вказано, що РНБО вирішила застосувати персональні спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи (санкції) до фізичних осіб, імена яких вказані в додатку 1, та юридичних осіб, згідно з додатком 2.
Згідно з додатками, до санкційних списків внесли 235 юросіб і 377 фізичних осіб.
Нагадаємо, Зеленський схвалив зняття санкцій із "спостерігачів за виборами" на окупованому Донбасі.