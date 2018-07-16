Разминированием территорий в районе ООС занимаются 164 человека

"Сейчас к разминированию в районе ООС привлечены 39 групп, численностью 164 человек. Из них 28 - это группы ВСУ, 1 группа государственной специальной службы транспорта. И от Государственной службы по чрезвычайным ситуациям - 10 групп. Только в Луганской области ежедневно проверяется на наличие взрывоопасных предметов около 2 га земли. По разным оценкам, на Донбассе пострадали от мин и опасными являются больше 7000 га, и это опасность, вызов, работа на годы", - написала первый заместитель председателя ВР.

Напомним, за прошедшие сутки в районе проведения операции Объединенных сил боевики незаконных вооруженных формирований так называемых "Л/ДНР" 29 раз нарушали режим прекращения огня, в том числе 1 раз с запрещенного минского договоренностями вооружения.