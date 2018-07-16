Розмінуванням територій в районі ООС займаються 164 особи

"Зараз до розмінування в районі ООС залучені 39 груп, чисельністю 164 осіб. З них 28 - це групи ЗСУ, 1 група державної спеціальної служби транспорту. І від Державної служби з надзвичайних ситуацій — 10 груп. Лише в Луганській області щодня перевіряється на наявність вибухонебезпечних предметів близько 2 га землі. За різними оцінками, на Донбасі постраждали від мін і є небезпечними більше 7 тисяч га, й це небезпека, виклик, робота на роки“,- написала перший заступник голови ВР.

Нагадаємо, протягом минулої доби у районі проведення операції Об’єднаних сил бойовики незаконних збройних формувань так званих “Л/ДНР” 29 разів порушували режим припинення вогню, в тому числі 1 раз із забороненого Мінськими домовленостями озброєння.