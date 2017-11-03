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Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
18:08 • 38879 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
18:02 • 106468 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
14:39 • 99466 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

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Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
14:12 • 102877 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

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Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
13:46 • 102496 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
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В Россию пытались ввезти восемь центнеров зараженной свинины с Украины

В Россию пытались ввезти восемь центнеров зараженной свинины с Украины

Киев  •  УНН

 • 8986 просмотра

КИЕВ. 3 ноября. УНН. Восемь центнеров свинины, зараженной АЧС, пытались ввезти с Украины в Брянскую область России. Об этом сообщает ФСБ РФ, передает УНН.

Наличие вируса АЧС в мясной продукции подтвердила экспертиза, проведённая Брянской межобластной ветеринарной лабораторией.

"В багажнике (остановленного автомобиля) обнаружен груз мяса неизвестного происхождения без сопроводительных документов, общим весом свыше 800 килограммов", — говорится в сообщении.

Водитель автомобиля пояснил, что мясо ему поручили перебросить через границу некие сообщники с Украины. В дальнейшем его планировали продать в России.

Напомним, из-за АЧС Венгрия планирует отгородиться от Украины забором.

Как сообщал УНН, в Украине до сих пор отсутствует ответственность за распространение АЧС.

За два неполных года у нас было зафиксировано 185 вспышек болезни, а убытки эпидемии превышают 1 млрд грн.
В Верховной Раде, между тем, убеждены, что шагов в защиту фермеров от АЧС как не было, так и нет.

 

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