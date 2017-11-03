В Россию пытались ввезти восемь центнеров зараженной свинины с Украины

Наличие вируса АЧС в мясной продукции подтвердила экспертиза, проведённая Брянской межобластной ветеринарной лабораторией.

"В багажнике (остановленного автомобиля) обнаружен груз мяса неизвестного происхождения без сопроводительных документов, общим весом свыше 800 килограммов", — говорится в сообщении.

Водитель автомобиля пояснил, что мясо ему поручили перебросить через границу некие сообщники с Украины. В дальнейшем его планировали продать в России.

Напомним, из-за АЧС Венгрия планирует отгородиться от Украины забором.

Как сообщал УНН, в Украине до сих пор отсутствует ответственность за распространение АЧС.

За два неполных года у нас было зафиксировано 185 вспышек болезни, а убытки эпидемии превышают 1 млрд грн.

В Верховной Раде, между тем, убеждены, что шагов в защиту фермеров от АЧС как не было, так и нет.