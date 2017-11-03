До Росії намагалися ввезти вісім центнерів зараженої свинини з України
Київ • УНН
КИЇВ. 3 листопада. УНН. Вісім центнерів свинини, зараженої АЧС, намагалися ввезти з України в Брянську область Росії. Про це повідомляє ФСБ РФ, передає УНН.
Наявність вірусу АЧС в м'ясної продукції підтвердила експертиза, проведена Брянської міжобласної ветеринарної лабораторії.
"У багажнику (зупиненого автомобіля) виявлений вантаж м'яса невідомого походження без супровідних документів, загальною вагою понад 800 кілограмів", - йдеться в повідомленні.
Водій автомобіля пояснив, що м'ясо йому доручили перекинути через кордон якісь спільники з України. Надалі його планували продати в Росії.
Нагадаємо, через АЧС Угорщина планує відгородитися від України парканом.
Як повідомляв УНН, в Україні досі відсутня відповідальність за поширення АЧС.
За два неповних роки у нас було зафіксовано 185 спалахів хвороби, а збитки епідемії перевищують 1 млрд грн.
У Верховній Раді, тим часом, переконані, що кроків на захист фермерів від АЧС як не було, так і немає.