До Росії намагалися ввезти вісім центнерів зараженої свинини з України

Наявність вірусу АЧС в м'ясної продукції підтвердила експертиза, проведена Брянської міжобласної ветеринарної лабораторії.

"У багажнику (зупиненого автомобіля) виявлений вантаж м'яса невідомого походження без супровідних документів, загальною вагою понад 800 кілограмів", - йдеться в повідомленні.

Водій автомобіля пояснив, що м'ясо йому доручили перекинути через кордон якісь спільники з України. Надалі його планували продати в Росії.

Нагадаємо, через АЧС Угорщина планує відгородитися від України парканом.

Як повідомляв УНН, в Україні досі відсутня відповідальність за поширення АЧС.

За два неповних роки у нас було зафіксовано 185 спалахів хвороби, а збитки епідемії перевищують 1 млрд грн.

У Верховній Раді, тим часом, переконані, що кроків на захист фермерів від АЧС як не було, так і немає.