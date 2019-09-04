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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 112265 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 122926 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 114455 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 120415 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

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6 марта, 07:39 • 125526 просмотра

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В Раду подан законопроект, который предусматривает покупку SIM-карт по паспорту и регистрацию телефонов

В Раду подан законопроект, который предусматривает покупку SIM-карт по паспорту и регистрацию телефонов

Киев  •  УНН

 • 12779 просмотра

КИЕВ. 4 сентября. УНН. В Верховную Раду 29 августа был подан законопроект, который предусматривает, что при покупке SIM-карты нужно будет обязательно заключать договор с оператором и регистрировать телефон. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сайт Верховной Рады.

Проект закона №1083 "Об электронных коммуникации" подали нардепы из фракции "Слуга народа" Александр Федиенко, Михаил Крячко, Егор Чернев, Роман Соха и Сергей Штепа. Вместе с народными избранниками инициатором законопроекта выступает вице-премьер-министр, министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

"Поставщик электронных коммуникационных услуг по 1 января 2024 года приостанавливает предоставление электронных коммуникационных услуг абонентам, которые получают услуги без заключения договора в письменной форме и без регистрации", - говорится в проекте.

Предлагается блокировать телефоны, IMEI-код которых не внесены в реестр.

"Отсутствие в Системе контроля кодов IMEI оригинального (такого, что не повторяется) кода IMEI терминального оборудования является основанием для блокировки поставщиком электронных коммуникационных услуг доступа к электронной коммуникационной сети такого терминального оборудования", - отмечается в документе.

В пояснительной записке к законопроекту его инициаторы обосновывают новую норму требованиями времени и евроинтеграцией.

"Целями и задачами (закона) является установление основ государственного управления и регулирования в сфере электронных коммуникаций, отвечающих требованиям времени и евроинтеграционным процессам, для развития сферы электронных коммуникаций в Украине", - пишут они.

Предполагается, что сам закон вступит в силу 1 января 2020 года.

Напомним, с 1 мая 2019 года украинцы могут менять мобильного оператора с сохранением номера.

Украинские Национальные Новости

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