В Раду подан законопроект, который предусматривает покупку SIM-карт по паспорту и регистрацию телефонов

КИЕВ. 4 сентября. УНН. В Верховную Раду 29 августа был подан законопроект, который предусматривает, что при покупке SIM-карты нужно будет обязательно заключать договор с оператором и регистрировать телефон. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сайт Верховной Рады.