В Раду подан законопроект, который предусматривает покупку SIM-карт по паспорту и регистрацию телефонов
Киев • УНН
КИЕВ. 4 сентября. УНН. В Верховную Раду 29 августа был подан законопроект, который предусматривает, что при покупке SIM-карты нужно будет обязательно заключать договор с оператором и регистрировать телефон. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сайт Верховной Рады.
Проект закона №1083 "Об электронных коммуникации" подали нардепы из фракции "Слуга народа" Александр Федиенко, Михаил Крячко, Егор Чернев, Роман Соха и Сергей Штепа. Вместе с народными избранниками инициатором законопроекта выступает вице-премьер-министр, министр цифровой трансформации Михаил Федоров.
"Поставщик электронных коммуникационных услуг по 1 января 2024 года приостанавливает предоставление электронных коммуникационных услуг абонентам, которые получают услуги без заключения договора в письменной форме и без регистрации", - говорится в проекте.
Предлагается блокировать телефоны, IMEI-код которых не внесены в реестр.
"Отсутствие в Системе контроля кодов IMEI оригинального (такого, что не повторяется) кода IMEI терминального оборудования является основанием для блокировки поставщиком электронных коммуникационных услуг доступа к электронной коммуникационной сети такого терминального оборудования", - отмечается в документе.
В пояснительной записке к законопроекту его инициаторы обосновывают новую норму требованиями времени и евроинтеграцией.
"Целями и задачами (закона) является установление основ государственного управления и регулирования в сфере электронных коммуникаций, отвечающих требованиям времени и евроинтеграционным процессам, для развития сферы электронных коммуникаций в Украине", - пишут они.
Предполагается, что сам закон вступит в силу 1 января 2020 года.
Напомним, с 1 мая 2019 года украинцы могут менять мобильного оператора с сохранением номера.