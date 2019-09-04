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До Ради подано законопроект, який передбачає купівлю SIM-карт за паспортом і реєстрацію телефонів

До Ради подано законопроект, який передбачає купівлю SIM-карт за паспортом і реєстрацію телефонів

Київ • УНН

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КИЇВ. 4 вересня. УНН. До Верховної Ради 29 серпня було подано законопроект, який передбачає, що при купівлі SIM-карти потрібно буде обов’язково укладати договір з оператором і реєструвати телефон. Про це повідомляє УНН з посиланням на сайт Верховної Ради.

Проект закону №1083 "Про електронні комунікації" подали нардепи з фракції "Слуга народу" Олександр Федієнко, Михайло Крячко, Єгор Чернєв, Роман Соха і Сергій Штепа. Разом з народними обранцями ініціатором законопроекту виступає віце-прем’єр-міністр, міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

"Постачальник електронних комунікаційних послуг з 1 січня 2024 року призупиняє надання електронних комунікаційних послуг абонентам, які отримують послуги без укладання договору у письмовій формі та без реєстрації", - йдеться в проекті.

Пропонується блокувати телефони, IMEI-код яких не внесено до реєстру.

"Відсутність в Системі контролю кодів ІМЕІ оригінального (такого, що не повторюється) коду ІМЕІ термінального обладнання є підставою для блокування постачальником електронних комунікаційних послуг доступу до електронної комунікаційної мережі такого термінального обладнання", - зазначається в документі.

У пояснювальній записці до законопроекту його ініціатори обгрунтовують нову норму вимогами часу та євроінтеграцією.

"Цілями та завданнями (закону) є встановлення засад державного управління та регулювання у сфері електронних комунікацій, що відповідатимуть вимогам часу та євроінтеграційним процесам, для розвитку сфери електронних комунікацій в Україні", - пишуть вони.

Передбачається, що сам закон набуде чинності 1 січня 2020 року.

Нагадаємо, з 1 травня 2019 року українці можуть змінювати мобільного оператора зі збереженням номера.

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