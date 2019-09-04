До Ради подано законопроект, який передбачає купівлю SIM-карт за паспортом і реєстрацію телефонів

КИЇВ. 4 вересня. УНН. До Верховної Ради 29 серпня було подано законопроект, який передбачає, що при купівлі SIM-карти потрібно буде обов’язково укладати договір з оператором і реєструвати телефон. Про це повідомляє УНН з посиланням на сайт Верховної Ради.