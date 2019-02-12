К ПЦУ перешло 270 парафий

По данным карты, в воскресенье, 10 февраля, в ПЦУ перешли 9 приходов в Волынской области - Церковь Святого Георгия с. Кульчин, Церковь Покрова Пресвятой Богородицы с. Годомичи, Церковь апостола Иоанна Богослова с. Старые Кошары, Церковь Святого Михаила с. Войнин, Церковь Святого Михаила с. Мышев, Свято-Успенская Церковь с. Шепель, Свято-Успенская церковь с. Озеряны, Церковь Святого Михаила с. Бужаны и Церковь Успения Пресвятой Богородицы с. Доротище.

10 февраля в ПЦУ также перешли 6 приходов в Ровенской области - Церковь Святого Николая с. Тесов, Церковь Рождества Пресвятой Богородицы с. Торговиця, Церковь святого Георгия с. Кунин, Церковь Рождества Пресвятой Богородицы с. Ярославичи, Свято-Георгиевская церковь с. Яполоть и Церковь Святого Николая с. Подлозцы.



Кроме того, в воскресенье в ПЦУ перешли приходы в Киевской области - Церковь Святого Михаила с. Салиха и Церковь Святой Троицы с. Селезеновка; в Житомирской области - Кресто-Воздвиженская церковь м. Барановка и Свято-Успенская Церковь с. Озерянка; в Черновицкой области - Церковь Святого Димитрия Солунского с. Красная Дубрава и Церковь Рождества Пресвятой Богородицы с. Михальча.



А также, Церковь святого Димитрия с. Дунаев в Тернопольской области, Церковь святого Ильи с. Ясиня в Закарпатской области, Церковь Воздвижения Креста Господня с. Шишки в Винницкой области и церковь с. Степановка в Черниговской области.



За прошедшие сутки, 11 февраля, в ПЦУ перешла Церковь Покрова Пресвятой Богородицы с. Мусоровцы в Тернопольской области.

Напомним, 31 января вступил в силу закон об урегулировании перехода приходов УПЦ МП к ПЦУ.



Как сообщал УНН, в ПЦУ прокомментировали предостережение против содействие религиозным общинам.