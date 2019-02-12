До ПЦУ перейшло 270 парафій
Київ • УНН
КИЇВ. 12 лютого. УНН. Станом на 12 лютого до Православної церкви України (ПЦУ) перейшли 270 парафіяльних храмів УПЦ МП. Про це свідчать дані з карти переходів до ПЦУ з УПЦ МП, передає УНН з посиланням на дані Релігійної інформаційної служби України, повідомляє УНН.
За даними карти, у неділю, 10 лютого, до ПЦУ перейшли 9 парафій у Волинській області – Церква Святого Георгія с. Кульчин, Церква Покрови Пресвятої Богородиці с. Годомичі, Церква апостола Іоана Богослова с. Старі Кошари, Церква Святого Михайла с. Войнин, Церква Святого Михайла с. Мишів, Свято-Успенська Церква с. Шепель, Свято-Успенська церква с. Озеряни, Церква Святого Михайла с. Бужани та Церква Успіння Пресвятої Богородиці с. Доротище.
10 лютого до ПЦУ також перейшли 6 парафій у Рівненський області – Церква Святого Миколая с. Тесів, Церква Різдва Пресвятої Богородиці с. Торговиця, Церква святого Георгія с. Кунин, Церква Різдва Пресвятої Богородиці с. Ярославичі, Свято-Георгіївська церква с. Яполоть і Церква Святого Миколая с. Підлозці.
Крім того, у неділю до ПЦУ перейшли парафії у Київській області – Церква Святого Михайла с. Салиха та Церква Святої Трійці с. Селезенівка; у Житомирській області – Хресто-Воздвиженська Церква м. Баранівка та Свято-Успенська Церква с. Озерянка; у Чернівецькій області – Церква святого Димитрія Солунського с. Червона Діброва та Церква Різдва Пресвятої Богородиці с. Михальча.
А також, Церква святого Димитрія с. Дунаїв у Тернопільській області, Церква святого Іллі с. Ясіня у Закарпатській області, Церква Воздвиження Хреста Господнього с. Гулі у Вінницькій області та церква с. Степанівка у Чернігівській області.
За минулу добу, 11 лютого, до ПЦУ перейшла Церква Покрови Пресвятої Богородиці с. Мусорівці у Тернопільській області.
Нагадаємо, 31 січня набув чинності закон про врегулювання переходу парафій УПЦ МП до ПЦУ.
Як повідомляв УНН, у ПЦУ прокоментували застереження проти сприяння релігійним громадам.