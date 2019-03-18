К ПЦУ перешли более 480 приходов
Киев • УНН
КИЕВ. 18 марта. УНН. По состоянию на сегодняшний день к Православной церкви Украины перешло 484 приходские храмы и два кафедральных собора УПЦ МП. Об этом свидетельствуют данные с карты переходов к ПЦУ с УПЦ МП, передает УНН.
По данным карты, за минувшие сутки, 17 марта, в ПЦУ перешло 8 приходов Храм Архистратига Михаила с. Завадивка, Свято-Дмитриевский храм с. Бедриковцы и Храм Рождества Пресвятой Богородицы с. Вышнивчик в Хмельницкой области; Петро-Павловская церковь с. Полесское в Ровенской области; Церковь Рождества Христова с. Васильевка в Николаевской области; церковь с. Станишевка в Житомирской области; церковь с. Тристень в Волынской области; Церковь Рождества Пресвятой Богородицы с. Припутни в Черниговской области.
Кроме того, 16 марта в ПЦУ перешли 4 прихода - Храм Покрова Пресвятой Богородицы с. Слободка-Смотричская в Хмельницкой области; Спасо-Преображенская церковь г. Ахтырка в Сумской области; Свято-Николаевская церковь с. Будятичи в Волынской области; Церковь пророка Божия Илии с. Стрельчинцы в Винницкой области.
В то же время, 15 марта к ПЦУ присоединились два прихода в Винницкой области - Свято-Успенский храм и Свято-Николаевский храм с. Стрижавка.
Как сообщал УНН, закон об урегулировании перехода приходов УПЦ МП к ПЦУ вступил в силу 31 января.
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Добавим, по результатам Объединительного собора в Киеве под председательством представителя Вселенского патриархата 15 декабря была создана автокефальная поместная Православная церковь Украины и утвержден устав новой церкви. Объединительный собор избрал предстоятелем единой поместной ПЦУ митрополита Епифания.
5 января состоялась процедура подписания Томоса об автокефалии ПЦУ Вселенским патриархом Варфоломеем. А уже на следующий день, 6 января, после вручения в Стамбуле Томос доставили в Украину, впоследствии его вернули в Стамбул для подписи членами Синода на Фанаре и вернули в Украину.