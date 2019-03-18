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До ПЦУ перейшли понад 480 парафій

Київ • УНН

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КИЇВ. 18 березня. УНН. Станом на сьогодні до Православної церкви України перейшло 484 парафіяльні храми та два кафедральні собори УПЦ МП. Про це свідчать дані з карти переходів до ПЦУ з УПЦ МП, передає УНН.

До ПЦУ перейшли понад 480 парафій

За даними карти, за минулу добу, 17 березня, до ПЦУ перейшло 8 парафій: Храм архістратига Михаїла с. Завадівка, Свято-Дмитрівський храм с. Бедриківці та Храм Різдва Пресвятої Богородиці с. Вишнівчик у Хмельницькій області; Петро-Павлівська церква с. Поліське у Рівненській області; Церква Різдва Христового с. Василівка у Миколаївській області; церква с. Станишівка у Житомирській області; церква с. Тристень у Волинській області; Церква Різдва Пресвятої Богородиці с. Припутні у Чернігівській області.

Крім того, 16 березня до ПЦУ перейшли 4 парафії — Храм Покрови Пресвятої Богородиці с. Слобідка-Смотрицька у Хмельницькій області; Спасо-Преображенська церква м. Охтирка у Сумській області; Свято-Миколаївська церква с. Будятичі у Волинській області; Церква пророка Божого Іллі с. Стрільчинці у Вінницькій області.

Водночас, 15 березня до ПЦУ приєднались дві парафії у Вінницькій області — Свято-Успенський храм і Свято-Миколаївський храм смт. Стрижавка.

Як повідомляв УНН, закон про врегулювання переходу парафій УПЦ МП до ПЦУ набув чинності 31 січня. 

Релігійна громада чи організація має можливість вільно реалізовувати право на зміну юрисдикції. 

Додамо, за результатами Об’єднавчого собору в Києві під головуванням представника Вселенського патріархату 15 грудня було створено автокефальну помісну Православну церкву України і затверджений статут нової церкви. Об’єднавчий собор обрав предстоятелем єдиної помісної ПЦУ митрополита Епіфанія.

5 січня відбулася процедура підписання Томосу про автокефалію ПЦУ Вселенським патріархом Варфоломієм. А вже на наступний день, 6 січня, після вручення у Стамбулі Томос доставили в Україну, згодом його повернули до Стамбула для підпису членами Синоду на Фанарі і знову повернули до України. 

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