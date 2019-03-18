До ПЦУ перейшли понад 480 парафій
Київ • УНН
КИЇВ. 18 березня. УНН. Станом на сьогодні до Православної церкви України перейшло 484 парафіяльні храми та два кафедральні собори УПЦ МП. Про це свідчать дані з карти переходів до ПЦУ з УПЦ МП, передає УНН.
За даними карти, за минулу добу, 17 березня, до ПЦУ перейшло 8 парафій: Храм архістратига Михаїла с. Завадівка, Свято-Дмитрівський храм с. Бедриківці та Храм Різдва Пресвятої Богородиці с. Вишнівчик у Хмельницькій області; Петро-Павлівська церква с. Поліське у Рівненській області; Церква Різдва Христового с. Василівка у Миколаївській області; церква с. Станишівка у Житомирській області; церква с. Тристень у Волинській області; Церква Різдва Пресвятої Богородиці с. Припутні у Чернігівській області.
Крім того, 16 березня до ПЦУ перейшли 4 парафії — Храм Покрови Пресвятої Богородиці с. Слобідка-Смотрицька у Хмельницькій області; Спасо-Преображенська церква м. Охтирка у Сумській області; Свято-Миколаївська церква с. Будятичі у Волинській області; Церква пророка Божого Іллі с. Стрільчинці у Вінницькій області.
Водночас, 15 березня до ПЦУ приєднались дві парафії у Вінницькій області — Свято-Успенський храм і Свято-Миколаївський храм смт. Стрижавка.
Як повідомляв УНН, закон про врегулювання переходу парафій УПЦ МП до ПЦУ набув чинності 31 січня.
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Додамо, за результатами Об’єднавчого собору в Києві під головуванням представника Вселенського патріархату 15 грудня було створено автокефальну помісну Православну церкву України і затверджений статут нової церкви. Об’єднавчий собор обрав предстоятелем єдиної помісної ПЦУ митрополита Епіфанія.
5 січня відбулася процедура підписання Томосу про автокефалію ПЦУ Вселенським патріархом Варфоломієм. А вже на наступний день, 6 січня, після вручення у Стамбулі Томос доставили в Україну, згодом його повернули до Стамбула для підпису членами Синоду на Фанарі і знову повернули до України.